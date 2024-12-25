福建客帶動產值近十億　金門盼開放更多省份

金廈小三通自疫後重啟以來，旅客人次穩定成長。（中評社 資料照） 中評社台中12月25日電（記者 方敬為）針對兩岸觀光交流，金門縣政府觀光處處長許績鑫接受中評社訪問表示，樂見兩岸觀光政策朝正向發展，陸客來金觀光有助金門整體經濟發展，今年9月大陸開放福建民眾遊金，截至今年12月中旬帶動觀光產值達近新台幣10億元，縣府將持續透過各項溝通管道，盼上海及福建省外的大陸遊客能盡早透過金廈小三通來金旅遊。



上海市副市長華源日前在台北上海雙城論壇上宣布將推動上海居民赴台團體旅遊。國台辦發言人朱鳳蓮對此表示，上海方面相關的意向性表態，符合兩岸民眾“要交流”等共同心願。國台辦及包括上海居民在內的大陸居民，樂見早日恢復赴台旅遊。



相關消息讓金門當地觀光業者非常振奮，過去金門縣的觀光發展，陸籍遊客比重不小，但目前大陸方面只開放福建居民遊金，先前金門地方業者即不斷向縣政府請命，希望能協商大陸方面能夠擴大開放範圍，開放大陸海西4省包括廣東省、福建省、江西省、浙江省民眾到金門旅遊，如今傳出上海推動居民組團遊台，對金門而言是好事一樁。



金門縣觀光處長許績鑫表示，對於上海方推動團客赴台旅遊，金門縣府抱持著積極樂觀態度，樂見兩岸觀光旅遊政策朝正向發展，盼能早回復到疫前的狀態，兩岸雙方唯有積極互動往來，方能促進兩岸人民彼此互信與瞭解。



許績鑫說，縣府將持續透過各項溝通管道，據實反映金門地方的真實需求，尋求更多的政策支持，讓上海以及福建省外的居民可以盡早透過金廈小三通這條航線來金旅遊，並逐步延伸中轉至台灣本島，讓兩岸觀光旅遊常態永續發展，讓兩岸人民健康有序交流，共享和平紅利。

