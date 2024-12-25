馮國豪析民眾黨主席之爭　柯指定會相對穩定

民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會研究員馮國豪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東12月25日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨主席之爭浮出檯面，接班人選目前共有四個人被點名，分別是白委黃國昌、白委黃珊珊、前白委蔡壁如、漢王飯店集團總裁林富男等人。民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會研究員馮國豪接受中評社訪問分析，柯文哲若有推薦指定人選或由黃國昌出馬，白營會相對穩定。若最後由蔡壁如出來，不管黃珊珊陣營有沒有人競爭，白營均會陷入紛爭階段，所以就要看柯會怎麼處理。



馮國豪，政治大學中山人文社會科學研究所博士，先後任教於世新大學、台北教育大學、崑山科技大學。



“所有問題都圍繞在柯文哲，看柯文哲要怎麼解決！”馮國豪認為，只要柯文哲說推薦誰或指定誰，大概民眾黨全部的人都會拱那個“被指定人”。如果柯文哲說林富男，大家也不會有意見，柯指定誰，誰就是那個人。



如果說柯文哲沒有指定或建議誰的情況發生，馮國豪認為，這時候會分成黃國昌出來或不出來，如果是黃國昌出馬，大概就會是黃國昌，因為蔡壁如會希望黃國昌出來，最起碼黃國昌會把蔡壁如接回中央黨務，蔡壁如也會支持。如果黃國昌不出馬，那蔡壁如就有意願，前提蔡壁如要先當選中央委員。



如果最後面變成蔡壁如出馬，可能民眾黨會開始陷入紛爭。馮國豪認為，如果沒有人與蔡競爭，表面上雖然只有蔡壁如，私底下一定鬥得很厲害。譬如已經傳出林富男放話“蔡壁如回來大家要嗎？”且林富男也沒有出來否認。柯美蘭、陳智菡會願意讓蔡壁如回來嗎？柯美蘭之前也曾說過“蔡壁如不能代表柯家人”的話，兩邊相當不對盤。



馮國豪表示，就算蔡壁如出馬，沒有人競爭，黨內紛爭也會不斷。他認為蔡壁如也知道，所以蔡會想要拱黃國昌、林富男出來。

