台中4警犬光榮退役　領犬員收養夥伴變家人

台中市元老警犬TINY、CANDY、PINKY和BOBBY服役屆滿7年退休。（臺中市政府警察局提供） 中評社台中12月24日電／台中市4隻元老警犬TINY、CANDY、PINKY和BOBBY服役屆滿7年退休，經從全台近百份領養申請中層層篩選，終於找到合適的主人與新家，包括2隻被領犬員收編、另2隻則被愛犬人士領養。警方24日舉辦認養交接儀式，為牠們卸下警犬背心，光榮退役。



台中市警犬隊自2018年成立，其中4隻元老級警犬TINY、CANDY、PINKY和BOBBY服役屆滿7年退休。台中市刑警大隊10月公告領養資訊，短短5天收到近百份申請書，還有眾多來電和私訊詢問。經警方從審核申請資訊並實地到申請者家中訪查，終於層層篩選出合適人選，24日舉辦認養交接儀式。



其中，TINY和BOBBY兩隻分別被黃姓前任領犬員與陳姓現任領犬員收編。兩人表示，狗狗退休前是他的工作夥伴，退休後則是家人與一輩子的牽掛，將會用全部的愛和陪伴守護牠們的後半生。



而CANDY和PINKY分別被來自苗栗的齊女士和台中在地的蔡小姐領養。齊女士說，與丈夫退休後陸續領養狗狗，在苗栗買了約700坪的土地搭建房子，經評估生活機能，加上狗狗不會干擾到鄰居，而搬過去。目前有3隻狗狗和1隻貓咪作陪，希望給每隻毛孩很好的生活品質很好。



台中市警犬隊長林恒生說，BOBBY跟PINKY是偵爆犬，曾參與不少維安和反恐演練。而TINY、CANDY則是緝毒犬，曾用靈敏的嗅覺協助警方查緝毒品。TINY在嫌犯包包夾層中找出毒品，還曾協助在製毒工廠找到1公斤的K他命。



台中市警犬隊表示，工作犬與家犬有別，平日辛苦訓練，出勤也面臨高壓環境，希望牠們在退役後都能獲得妥善的照護環境，安穩健康地度過餘生。在正式退役前，警犬隊為4隻警犬進行了健康檢查，確認牠們的健康狀況良好。而篩選領養家庭時，特別注重家庭環境、陪伴時間及經濟條件等因素，終於為這些功臣找到合適的新家。