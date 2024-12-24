綠黨團未挺大法官人事　府：理解尊重

賴清德上午出席新北市防災協作中心演練。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月24日電（記者 黃筱筠）賴清德今天出席新北市防災協作中心演練，心情看起來還可以，致詞還肯定了新北市長侯友宜與慈濟基金會。但沒想到賴清德提名的“司法正副院長”與5位大法官被提名全部被否決，“總統府”發言人郭雅慧今天受訪表示，“總統府”尊重“立法院”審查結果，只是這結果將使“司法院憲法法庭”難以維持運作，府感到遺憾。



針對賴清德提名的大法官全數未通過審查，民進黨“立法院”黨團也不同意大法官被提名人劉靜怡，柯建銘是否是先致電告知？郭雅慧表示，一如大家知道的，民進黨團自主，賴清德也出身“立院”，對黨團自決，他理解也尊重，早上黨團開會前有致電，賴表達尊重。



郭雅慧也說，賴清德將接續進行補提名作業，也期待大法官的人事同意權得以理性、忠誠履行，及時產生繼任人選，讓“司法院”早日恢復常態運作，完整發揮“憲政”功能。



針對選罷法等三法，未來如何因應，是否會提出公投，郭雅慧表示，一如之前報告過，所有方法執政團隊全力了解，也希望有適切因應之道，若有後續會報告。因應的部分，黨團中午有說明，那我們也會思考維持得來不易的民主運作體制。但公投沒有討論到。



賴清德提到更大的民主是什麼？她表示，後續情況還在討論，很多救濟手段跟民意建議會審慎評估。

