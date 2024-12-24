台中人口破286萬　彰化縣遷入逾萬人最多

台中市人口8個月增加萬人，24日突破286萬人。（台中市政府提供） 中評社台中12月24日電／台中市政府民政局今天宣布，台中市人口正式突破286萬人，達到286萬23人，其中以彰化縣遷入1萬68人最多，其次依序為新北市5311人、南投縣4839人。中國國民黨籍台中市長盧秀燕表示，台中是宜居城市，移入人口六都第一，有4民調台中施政滿意度六都第一，很多縣市煩惱人口減少，台中市不減反增。



台中市長盧秀燕指出，台中市成長幅度快速，現在規劃施政方針時還是要以300萬人來估計，因為台中市有很多移動人口，所以編列預算及建設配置上都要以300萬人的規模來進行。



民政局長吳世瑋今天在市政會議中宣布台中市人口已突破286萬人。吳世瑋說，台中市今年4月才慶祝人口突破285萬人，今日再突破286萬人，人口來到286萬023人，短短8個月人口就新增1萬多人，主要是來自遷居台中的社會增加。



民政局提及，以台中市海線地區人口來說，海線原本人口較少，近年也在成長中，其中沙鹿區在海線4區中率先於今年11月突破10萬人。其餘梧棲區破6萬人、清水區破9萬人、龍井區人口逾7萬8000人。不僅海線人口增加，台中市總人口數也成長。



民政局說明，台中市是宜居城市，吸引外縣市人口遷入，根據統計，今年1至11月自其他縣市遷入人口逾4.6萬人，以彰化縣遷入1萬68人最多，其次依序為新北市5311人、南投縣4839人、台北市3762人及高雄市3308人。



至於外縣市遷入的行政區，民政局指出，遷入前3高行政區，依序為北屯區6042人、南屯區2444人及太平區1811人。其中太平區人口已達19萬9912人，即將邁入20萬人大關。



台中市長盧秀燕說道，目前不少縣市均在憂心人口減少，台中人口不減反增。台中人口成長快速，除設籍數突破286萬人外，加計來台中工作或求學等未登記戶籍的流動人口約達300萬人之譜。市府會繼續加油推動各項建設，讓台中更宜居。