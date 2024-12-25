童子賢：特朗普關稅手段像一把生鏽屠龍刀

和碩聯合科技公司董事長暨策略長、華碩集團共同創辦人童子賢。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月25日電（記者 盧誠輝）和碩聯合科技公司董事長暨策略長、華碩集團共同創辦人童子賢日前到新竹清華大學演講，認為美國總統當選人特朗普是2025年全球產業最大變數，難怪台積電創辦人張忠謀會說出“全球化已死”這句話，但特朗普關稅並無法讓美國發財，提高關稅手段就像一把生鏽的屠龍刀，主要目的是想逼對手上談判桌。



童子賢表示，特朗普上任後，反全球化將成為世界風潮，而2025年全球產業的最大變數就是特朗普。特朗普經濟學的主張是不讓中國占美國便宜，也不再讓墨西哥和越南占美國便宜，更不能讓台灣占美國便宜，因為特朗普認為台灣偷走了美國的晶片生意，這就是特朗普新全球化的定義，所以特朗普目前想用提高關稅來當成武器。



童子賢指出，提高關稅就像是一把生鏽的刀，根本屠不了龍，但特朗普卻拿著這把生鏽的刀宣稱若誰不聽話就要把對方砍死，主要目的就是要逼對方上談判桌。至於特朗普到底要什麼目前還沒人知道，因為特朗普講的十句話中，經常是前五句話和後五句話會互相矛盾，所以到底特朗普講的哪一句話才是真的？大家都還摸不著頭緒，這也將會是2025年全球最大的政治學。



他分析，為什麼特朗普關稅無法讓美國發財？因為根據美國財政部公布的資料顯示，2024年美國的財稅收入中，關稅收入僅占1.6%。而另一個有趣的發現是，200年前的1824年，美國的關稅收入占財稅收入的94.7%，200年前關稅對許多國家來說確實是主要收入，但200年後的現在，包括個人所得稅、營利事業所得稅和社保基金等，才是各國政府的主要財稅受入來源。

