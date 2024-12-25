中評關注：綠委封殺賴提名人選 什麼問題？

賴清德提名大法官被提名人劉靜怡，遭到民進黨團否決。目前擔任台灣大學國發所教授兼所長的她，曾質疑蔡英文博士論文。（中評社 資料照） 中評社台北12月25日電（記者 黃筱筠）賴清德提名的“司法院”正副院長與5位大法官被提名人昨日竟全數被“立法院”封殺，連綠營黨團都跑票。雖柯建銘強調事前與賴清德溝通，賴也表尊重。但賴清德提名的大法官全數被封殺，黨團還祭出黨紀，這是考驗賴清德威信與取得民眾的信任度。民眾難道不會質疑，賴用人真如此糟糕嗎？甚至已有綠營支持者質疑，怎麼會賴自己提名的人，綠黨團都不支持，政治後座力將發酵？



民進黨目前在“立法院”有51席，未達過半57席，許多法案都無法按照執政黨的心意通過。若藍白陣營聯手，等同於要過什麼法案都可以，賴清德執政在朝小野大狀況下，顯得有心無力。這次針對選罷法等三項修法，在審查過程中看到民進黨團與賴清德出現一些不同意見，甚至表決時還被民眾黨“立委”黃國昌點名有綠委不在現場。



首先，《公職人員選舉罷免法》修法三讀當天，聚集在“立法院”外的綠營支持者“青鳥”，一度要衝進“立院”，柯建銘在“立院”出人口親自坐鎮。但最後踩煞車，柯對外說擔心流血衝突事件，因此決定還是不讓民眾衝進來，避免失控。這個煞車是誰踩的？很顯然應該是府那邊直接給指令，府與黨團很可能不同調。

