高虹安聖誕驚喜現身　闊別5個月臉書再發文

中評社新竹12月24日電（記者 盧誠輝）已退出台灣民眾黨且遭停職的新竹市長高虹安，因“立委”任內涉嫌詐領助理費案在7月26日一審遭重判7年4月後，臉書就停止更新。闊別5個月後的聖誕夜，高虹安驚喜現身在臉書發文祝大家聖誕快樂，並分享她日前到新竹仁愛兒童之家為小朋友送上聖誕禮物的照片。



今天也是高虹安任期過半的日子，高並未請辭，所以不論將來官司結果如何？新竹市長都已無法補選。



高虹安於今晚7時30分在臉書發文表示，“小時候我們都期待的聖誕節，你還記得相信聖誕老公公的自己嗎？”高回憶，小時候總是在聖誕夜，小心翼翼掛上襪子，期待能親眼看見聖誕老公公和麋鹿雪橇來送禮物，甚至還認真計算，聖誕老公公抵達每家每戶該有的速度為何？這樣天真的童年，就在某一年爸爸太過大聲地塞禮物時，畫下完美的句點。



高虹安指出，聖誕節，就是如此特別的節日，無論大人小孩都期待美好降臨的一天。今年的聖誕夜前夕，她到了新竹仁愛兒童之家，為孩子們送上一份份溫暖的聖誕禮物。小朋友看到高紛紛對她說“市長姊姊妳又來看我們了！”



高虹安說，孩子們一個個撲了上來，握著我的手，和我分享他們的故事。沒想到成為大人、市長的她，還是收到好多、好多的聖誕祝福。她記得每一次到育幼院，總有好多興奮的孩子，其中一位是小辰，送給她親自繪畫的畫作，作為今年的聖誕禮物，讓她真的很感動。



高虹安提到，今年她也和去年一樣，參加了新竹市政府的“心願卡圓夢計劃”，孩子許願希望收到彩色筆，因此她也在文具店挑選了一套60色馬克筆，送到孩子的家中，祝福孩子能更盡興地揮灑色彩、探索世界。



高虹安強調，總有一天孩子會長大，也會成為下一代的聖誕老公公，就這樣把愛傳下去，一起守護更多孩子的夢想。每一分小小的關懷，都是溫暖的祝福。祝福大家，聖誕快樂！