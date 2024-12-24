傳北檢25日起訴柯文哲　民眾黨備戰

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北12月24日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利案，9月5日遭台北地方法院裁定羈押禁見，至今已快滿“調查期間羈押4個月”的期限，台北地檢署近期將有所動作，外傳25日將起訴柯文哲、中國國民黨籍台北市議員應曉薇，及威京集團主席沈慶京等涉案人。電視媒體也提早分工，兵分三路在柯文哲家樓下、民眾黨部及北檢準備25日採訪進一步消息，氛圍山雨欲來。



涉京華城圖利案的應曉薇、沈慶京分別在8月29日、30日遭北院裁定羈押禁見，也就是說檢方必須在12月28日前一同起訴京華城圖利案涉案人等。外傳，北檢將在25日聖誕節這天起訴柯文哲等人，且也將在起訴後向北院聲請“審判期間羈押”，北院將擇期開“再押庭”。不過，目前消息紛亂，外界並未獲得檢方確切起訴時程，只能確定檢方在這個禮拜將有動作。



根據法規規定，審判中第1次羈押為3個月，延長次數則要看檢方具體起訴罪行，若是10年以上重罪，一審得延長6次，每次2個月，若是10年以下罪行，一審得延長3次，每次2個月。



被羈押在台北看守所的柯文哲在12月16日透過律師具狀聲請，將辭職聲明交付予民眾黨秘書長周榆修，或許也是考量到檢方將一押再押，自己無法輕易脫身走出台北看守所所做的無奈之舉。