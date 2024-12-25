蘇煥智：修法後民進黨少了選戰綁樁經費很痛

蘇煥智接受中評社訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月25日電（記者 黃筱筠）“立法院”日前通過三項法律修正案引爆朝野衝突，前台南縣長蘇煥智接受中評社訪問表示，民進黨最在意的是《財政收支劃分法》，對民進黨來說，少了一些靈活運用的預算，對選戰綁樁的項目，或是臨時承諾的項目，比較有彈性對地方建設的錢，或是社團活動比較方便補助的部分，都難以運用，修法過後反而變成地方政府可靈活運用這些經費。



蘇煥智在2018年以前是民進黨籍，曾擔任民進黨籍“立委”，在2001年到2010年間擔任台南縣長，台南縣市合併改為“直轄市”後，由賴清德擔任台南市長。蘇煥智2018年3月宣布退出民進黨，並在2019年成立台灣維新黨。台灣維新黨已於今年3月召開第2屆第3次黨員大會決議解散。



“立法院”會20日在朝野激烈攻防後，三讀通過《公職人員選舉罷免法》、《“憲法”訴訟法》及《財政收支劃分法》等部分條文修正案。



曾任“立委”的蘇煥智認為，這三項修法很難說“違憲”，但民進黨目前也否決大法官人事同意權，很可能是故意要癱瘓“憲法法庭”，民眾對司法不信任，很多民眾提出要“釋憲”，未來民眾會求助無門，很可能會累積民怨，綠營一定會強調是在野黨修法導致。



民進黨團總召柯建銘帶頭反對大法官被提名人劉靜怡是否反賴清德。蘇煥智說，陳水扁時候也有過人事案被否決，但扁上台時曾任用藍營能接受的人像是郝龍斌擔任“環保署長”，扁用中性的人，是因為當時朝小野大，扁想爭取在野黨支持。但之前大法官“憲法法庭”處理“國會”改革相關法案修法關於調查權等，被認為太偏頗，“大法官工具化”，並沒有超然獨立，就像過去“釋憲”農田水利會一樣，大法官成為執政黨工具。

