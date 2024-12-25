中評關注：柯要請辭黨魁　民眾黨很棘手

柯文哲與蔡壁如。（中評社 資料照） 中評社台北12月25日電（記者 鄭羿菲）被羈押在台北看守所的台灣民眾黨主席柯文哲16日欲請辭黨主席，但民眾黨中央至今仍未證實收到信，以拖待變。民眾黨幾乎等於“柯P黨”，還未有足夠時間發展成柯文哲口中“一人政黨開始，不能一人政黨結束”。柯現在若辭，整個黨可能馬上四分五裂，黨內也沒人敢去碰這事。



柯文哲被羈押即將期滿4個月，台北地檢署將在這個禮拜有所動作，外界普遍認為檢方一定會起訴柯文哲，否則羈押4個月無罪釋放，將令民進黨政府臉面無光，至於是起訴貪污還是圖利，各界都密切關注。由於檢方在起訴柯文哲後，能再申請“審判期間羈押”，柯文哲何時能步出台北看守所一切未定，或許柯文哲也是思考到如此，才有16日透過律師具狀聲請，將辭職聲明交付予民眾黨秘書長周榆修的想法。



柯文哲的請辭為民眾黨帶來大震撼，民眾黨中央目前以拖待變，畢竟柯文哲之於民眾黨，等於宋楚瑜之於親民黨，民眾黨員絕大多數都是“柯粉”，捍衛柯文哲的精神非常堅定。在柯文哲未出面說明請辭原由、指定接班人，或交代民眾黨主席一職後續如何改選，這班鐵桿柯粉誰都不會買單，而民眾黨中央目前又沒有能力處理這群佔比不小的柯粉的情緒，“拖”也只能是沒辦法中的辦法。



反觀民眾黨創黨元老蔡壁如確已對民眾黨中央出招，蔡壁如表態“不排除選黨主席”、“若有人要扛，全力支持”，立刻引來這些鐵桿柯粉群情激憤的砲轟，但蔡壁如也直言“我瞭解他們的心情，我也接受他們的想法”。不過，蔡壁如確實點出現在民眾黨中央的問題，“沒有一個旗幟鮮明的人領導”，並點名只要民眾黨中央委員林富男、民眾黨“立委”黃國昌願意出來承擔，就舉雙手雙腳支持。

