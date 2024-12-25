中評關注：柯美蘭千算萬算　算不過蔡壁如

柯美蘭24日黯然宣布退出民眾黨中央委員選舉。（中評社 資料照） 中評社新竹12月25日電（記者 盧誠輝）外傳台灣民眾黨主席柯文哲起訴在即，但日前宣布將參選民眾黨中央委員的柯文哲胞妹柯美蘭卻在24日受訪時突然黯然宣布退選，主因是她目前還是台大醫院新竹台大分院的眼科醫師，具有公務人員身分，所以無法參選民眾黨中央委員，並坦承自己心情很沮喪。



相較於民眾黨前不分區“立委”蔡壁如日前宣布要參選中央委員時就強調要請辭台中市政府有給職顧問一職，更凸顯柯美蘭對相關法規的不了解。有民眾黨地方人士形容，柯美蘭就像誤入政治叢林的小白兔，雖然身為醫師，但只專精於醫師專業，對政治可說是一知半解，所以柯美蘭這回千算萬算，仍然算不過蔡壁如，不讓人感到意外。



據了解，柯美蘭在12月7日民眾黨第3屆黨代表選舉中，以新竹縣第一高票當選黨代表後，就積極在地方拉票，展現想參選中央委員的決心。但因24日是民眾黨中央委員登記參選截止日，柯美蘭在此時才黯然宣布退選，很可能是因為要登記時才發現自己具有公務人員身分而不能參選。



若柯美蘭真的想進入民眾黨中央權力核心，為何不乾脆像蔡壁如一樣辭去公務人員資格參選就好？有人可能會猜想是否和退休金有關？因為柯美蘭在台大醫院已當了33年的眼科醫師，再過2年就能退休。但根據現行的《公務人員退休資遣撫卹法》規定，柯美蘭其實大可保留年資，等日後再任公職達退休規定後，仍可請領退休金。



那為什麼柯美蘭不這麼做？民眾黨地方人士分析可能原因有三，一是因柯美蘭現年已62歲，若離職參選民眾黨中央委員，一任2年，就算未再連任，若再回去擔任公職，已接近法定退休年齡65歲的上限，況且柯美蘭一旦投入黨務工作，隨著柯文哲案的發展，若想撐住民眾黨，恐怕也不是1、2年內就能解決的事。



二是柯美蘭可能真的不知道有這樣的規定，就算她仍有意離職參選民眾黨中央委員，但以柯的年資，辦理離職手續至少要一個月前提出申請，作業時間根本來不及。