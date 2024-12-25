柯妻陳佩琪平安夜哽咽排字：希望有完整的家

柯文哲妻子陳佩琪在平安夜與民眾黨組織部副主任林昭印等人，一同到中正紀念堂前自由廣場排字。（照:截自“超硬直播”YouTube畫面) 中評社台北12月25日電／台灣民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見至今，日前更傳出，台北地檢署將於25日聖誕節當天將柯起訴，引發各界關注。24日平安夜當晚，柯文哲妻子陳佩琪與民眾黨組織部副主任林昭印等人，一同到中正紀念堂前自由廣場排字：“平安回家，FREE KP”。陳佩琪哽咽許願，希望柯文哲可以平安回家，她激動說“我希望有個完整的家！”



根據《中時新聞網》報導，京華城弊案，中國國民黨籍台北市議員應曉薇最先遭羈押禁見，而她將於12月28日羈押期滿，因此本案將於27日前全案偵結。傳北檢考量12月24日正逢“立法院”行使大法官同意權，為避免捲入政治風暴，或引發民眾黨不必要報復，所以最有可能公告起訴的時間點為25日。



林昭印等人於24日晚上到自由廣場進行“平安夜排字”活動，並邀請柯妻陳佩琪參與，一同排出了“平安回家，FREE KP”字樣。林昭印表示，今天陳佩琪也到現場，她的願望是希望柯文哲能夠平安回家。他直言，已經押了4個月，目前為止也找了很多金流專家，但有沒有查到金流？所以希望在證據都查完、起訴書也寫好了的情況下，應該讓柯文哲可以回家好好休息。



陳佩琪透過直播向網友表示，“今天是聖誕夜，也是平安夜，祝福大家都闔家平安，全家人都能夠聚在一起過平安夜。”而自己今天會來這裡，就是希望把願望透過小草的燈光排出來。但話說到一半，陳佩琪已掩不住情緒，開始哽咽說，“我希望民眾黨主席、我的先生（柯文哲）能夠平安回家，KP能夠FREE（自由），我希望他能夠出來，繼續領導我們民眾黨，也是回家能陪我過聖誕節、過年！”不少小草留言紛喊“加油！”



陳佩琪說，今天小草表現出了對柯文哲的支持，而她只排了一個“家”字，她強調“這是我最重視的，我希望有個完整的家！”她也提到，自己在家中的聖誕樹下擺了禮物跟聖誕襪，希望柯文哲回來之後，能夠送給他。在平安夜，小草們也回饋暖意，刷了無數的祝福留言。