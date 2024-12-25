柯建銘稱投劉靜怡開鍘　名嘴：提名的人？

大法官被提名人劉靜怡（左）12日在答詢表示，她曾說綠委王義川“蠢到爆表”一事是真心話。（照:國會頻道12月12日影片） 中評社台北12月25日電／大法官被提名人、台灣大學“國發所”教授劉靜怡昨日在“立法院”表決中落馬，民進黨團總召柯建銘以“投給劉靜怡就開除黨籍”約束自家“立委”，引發關注。劉靜怡也轉發挺綠青鳥的激憤發文，甚至有人嗆“這一局不是柯下台，就是賴變光緒，沒有第二條路”。外界質疑：封殺劉靜怡是要癱瘓“憲法”法庭嗎？承認賴清德提名的大法官有問題？



“立法院”昨日進行“司法院”大法官人事同意權投票，7位被提名全數遭封殺，被提名人之一的劉靜怡卻連民進黨團也不挺，引發外界熱議。



民進黨黨團總召柯建銘在記者會上指出，“司法院”大法官被提名人劉靜怡從以前就一直罵民進黨、在被提名與審查時一樣照罵，甚至點名羞辱民進黨“立委”王義川，因此決定祭出黨紀“投給劉靜怡就要開除黨籍”，並稱這是“黨團開會一致的結論”。最終劉靜怡只獲得民眾黨8人給的同意票，民進黨51席“立委”全投下反對票。



臉書粉專“政客爽”表示，“賴清德打臉自己、照亮台灣！民進黨團集體對賴清德提名的大法官人選劉靜怡投下反對票，形同打臉所有上街反憲訴法的青鳥、打臉賴清德。民進黨這樣投票，讓前幾天靠腰藍白癱瘓‘憲法’法庭的青鳥情何以堪？”



政客爽再問，封殺劉靜怡是要癱瘓“憲法”法庭嗎？承認賴清德提名的大法官有問題？



另一臉書粉專“誰比朕更有力”也發文反酸，民進黨“柯主席”宣布投劉靜怡的要給黨紀處分開除黨籍，“能下達黨紀處分開除黨籍的人，不是黨主席還有誰？”



此外，名嘴歷史哥李易修也在粉專質疑民進黨“立院”黨團開除黨籍之舉，表示“那提名的人柯總召要怎麼處理？‘國會’自主、黨團自主。黨主席不由自主？”



網友表示“乾脆改名‘銘’進黨”、“這些立委是來玩國家的，不是來認真為國的”、“提名的賴清德要不要順便開除黨籍”、“賴滿臉全豆花，栽在自家人手裡”、“財劃法那4個跑票的開除了嗎”、“怎麼不先懲處提名人”、“地下黨主席完全不給正牌黨主席面子”、“嗆堵了”。