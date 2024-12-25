王世堅：劉靜怡是提名審薦小組提出　非賴

綠委王世堅。（中評社 資料照） 中評社台北12月25日電／“立法院”24日進行大法官人事同意權投票，民進黨團祭黨紀封殺被提名人劉靜怡。台灣民意基金會董事長游盈隆認為此舉毫無邏輯，更質疑賴清德的威信還剩多少？不過，民進黨“立委”王世堅說，這要分開來看，且人選是“提名審薦小組”提出，又不是賴清德。



大法官提名審薦小組召集人是蕭美琴，與蔡英文有私交。



對於劉靜怡遭自家人封殺，不少綠委相當低調，不願多說。綠委王世堅則指出，“不用祭黨紀我們也會這樣選擇”。他強調，賴清德有提名權，“立委”會自己判斷。事前他在黨團會議就提到，劉的性格不適合當大法官，且“很早就知道民眾黨會挺劉，因為劉跟民眾黨團總召黃國昌是一夥的”。



根據台媒報導，王世堅說，當大法官個性要沉穩，劉是“自走砲”，比較適合當網紅、評論家。且劉在批評蔡英文的論文事件時，除了對蔡不瞭解，也不應該把蔡英文罵成這樣。任何政黨的“總統”都不該這樣被對待。



外界認為劉靜怡被封殺對賴清德大傷，且引發派系紛爭。王世堅說，“相信劉靜怡被封殺，賴清德不會計較”。之前他曾因為大法官廢死立場，在中常會詢問賴有關大法官人選。賴清德當場回應，名單是審薦小組決定的，顯然賴清德是尊重小組提名。



綠委陳亭妃則說，黨團會議時說好一致性投票，就是6個同意、1個不同意，“大家都尊重黨團的決議”。不具名黨內人士認為，“讓劉靜怡過關，對民進黨才會更傷吧”！民眾黨若真有心跟民進黨合作，就不會只挺一個劉靜怡。



游盈隆則說，經此一役，賴清德威信還剩多少？這無疑是新回合的政黨惡鬥，最奇特的是，民眾黨8票支持劉靜怡，民進黨團51位成員卻對劉投下不同意票，毫無邏輯可言。一方面提名劉靜怡，一方面又否決，對社會能交代嗎？