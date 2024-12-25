台媒：柯建銘先斬後奏　恐掀派系茶壺風暴

民進黨團總召柯建銘24日召開記者會，說明對劉靜怡投下反對票的理由。(照片：民進黨團臉書) 中評社台北12月25日電／“立法院”24日進行大法官人事同意權投票，51席綠委對台灣大學“國發所”教授劉靜怡投下反對票，重創賴清德在黨內的威信。台媒報導，民進黨團總召柯建銘直到黨團開會前才先斬後奏，不僅讓賴難堪接招，也顯示府院與黨團之間溝通失靈，恐掀綠營派系內訌。



《中時新聞網》分析表示，這波大法官提名，早在賴清德公布名單時就引發黨內部分人士不滿，尤其提名有“政治變色龍”的姚立明為“司法院”副院長，就有派系人士私下對賴寧可重用“背骨者”的作法表示心寒。



賴提名劉靜怡更讓黨內派系，尤其是“正國會”無法理解，劉早在今年5月30日就連發7篇文，嘲諷“正國會”所屬“立委”王義川“蠢到爆表”，府方則是在8月底才公布大法官提名人選，當時已知劉的想法，但賴仍力挺，顯然不當回事。



事實上，去年民進黨高層布局“立院”龍頭寶座，認為游錫堃已占“正國會”席次，把同屬“正國會”的王義川從安全名單擠出去，就引發“正國會”強烈不滿，發動的“搶救義川大兵行動”，外界即視為“逼宮賴清德大作戰”。



賴清德上任後任用親信外，寧可重用扁朝官員，也不用英系人馬，更讓英系難接受，此次大法官同意權投票前，也對曾質疑過蔡英文論文的劉靜怡表明反對。

