“衛福部”高官涉深蹲霸凌　白營轟邱泰源下台

左起，陳昭姿、黃國昌。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月25日電（記者 張穎齊）台灣官場霸凌案件層出不窮，台灣民眾黨“立法院”黨團25日開記者會再爆，“衛生福利部”主任秘書劉玉娟涉飆罵喝斥同仁，竟被以反映遭霸凌人數太少不成立。長照司司長祝健芳逼員工深蹲、伏地挺身竟也不算霸凌。黨團要求“衛福部長”邱泰源、政務次長呂建德下台。



民眾黨“立法院”黨團今日舉行“恐怖衛福部 二度霸凌、幫兇現形”記者會，黨團總召黃國昌、“立委”陳昭姿等出席。



邱泰源赴“立院”備詢被堵訪表示，為了保護受訪者個資，決議去識別化。他昨天已親自去找12位委員審議，2周內完成霸凌案調查報告。



藥師出身，熟悉“衛福部”的陳昭姿痛批，“衛福部”到底有無查清霸凌真相，員工講真話是否會被秋後算帳？邱泰源卻遮遮掩掩、支支吾吾。劉玉娟涉嫌對員工同仁歇斯底里、大聲咆哮，匿名問卷中有3成、超過50人認為有霸凌。而有15人來說情，其實真正被霸凌者都不願受訪，只要劉玉娟還在當主秘一天、就一天沒真相。豈料“衛福部”竟以衹有少數幾人不舒服，所以劉玉娟的霸凌案不成立。邱泰源的邏輯是這樣嗎？呂建德也在虛應故事，要求邱、呂都要辭職下台，別眷戀官位。



黃國昌補充說，民眾黨團全力支持陳昭姿追出真相，邱泰源、呂建德不願公布調查報告，就請這2人下台。邱、呂備詢時竟然都大言不慚、面不改色，還說會高規格調查。他實在不可置信，其調查報告是粗製濫造到體無完膚，完全選擇把頭埋在沙子裡、拒絕公布調查報告真相。



黃國昌轟，祝健芳被控要求同仁深蹲、伏地挺身，還要有“深蹲值星官”，同仁要聽訓。這調查報告品質爛到無以復加，比中學生寫得還爛。邱、呂昏庸無能，下台剛好而已。