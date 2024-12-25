封殺劉靜怡　謝龍介：綠委對賴口服心不服

藍委謝龍介接受訪問。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月25日電（記者 楊騰凱）民進黨“立法院”黨團昨對大法官被提名人、台灣大學“國發所”教授劉靜怡投下不同意票，導致7名大法官被提名人全軍覆沒，賴清德是否失去對民進黨團的掌控？中國國民黨籍“立委”謝龍介向中評社表示，民進黨“立委”對賴公報私仇，可見口服心不服，民進黨團沒幾個人有本錢挑戰賴。



謝龍介來自台南，對曾擔任台南市長的賴清德有長期交手經驗。



“立院”24日上午表決大法官人事案，國民黨團對7名被提名人全數封殺，民眾黨團則封殺6人，僅對台灣大學國家發展研究所教授劉靜怡投下同意票。假設民進黨團全數投下同意票，至少可以保住劉靜怡一席。不料民進黨團同意其他6人，唯獨反對劉靜怡，導致7名大法官被提名人全數遭封殺。



劉靜怡是美國芝加哥大學法學博士，現任台灣大學“國發所”特聘教授兼所長，過去對民進黨施政多有批評，曾質疑蔡英文的博士論文，也曾酸民進黨“立委”王義川稱用電信基地台訊號分析人流“蠢到爆表”，讓綠營出現雜音。



謝龍介表示，從這件事情可以看到賴清德威信受到傷害，這是事實，隱隱約約可以看見民進黨團對賴公報私仇、口服心不服，但是後續賴與黨團的關係如何變化，還有待觀察。



謝龍介指出，賴清德上任才不過7個月，相信賴還會有所作為來調整，所以民進黨團成員還不敢太過於造次。這次民進黨團偷跑的行為，可能是向賴清德遞出一些訊息，但賴還是有能量可以壓制整個黨團。



民進黨團不願意像蔡英文時代當橡皮圖章？



謝龍介表示，也不至於如此，慢慢的民進黨自己內部也會磨合，不要忘記，賴清德掌握行政資源，他的能量還是很大，民進黨團裡面沒幾個人有本錢可以挑戰賴清德。



謝龍介指出，尤其賴清德又兼任黨主席，未來的2026縣市長選舉提名大權還是掌握在賴手上，就算民進黨團對賴清德口服心不服，也只能嘴上罵罵而已。