潘孟安：賴清德會依法公布三讀修法

府秘書長潘孟安接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月25日電（記者 黃筱筠）藍白日前聯手三讀通過《公職人員選舉罷免法》、《財政收支劃分法》、《“憲法”訴訟法》等三法案修正案，民進黨痛批惡修三法，並揚言要提出救濟措施。“總統府”秘書長潘孟安今天回應中國國民黨籍“立委”翁曉玲答詢說，賴清德作為憲政守護者會依法公布，府昨天下午收到咨文，目前還沒有進入程序。翁曉玲追問賴清德10天內會公布三讀修法？潘回覆說，賴是“憲法”守護者，當然擁護“憲法”執行無庸置疑。他在回答民進黨籍“立委”莊瑞雄詢答時再度強調賴不公布不會是選項，會如期公布，但“行政院”要不要副署，尊重“政院”。



莊瑞雄提及，“行政院”副署權是過度程序，非制衡機制。“行政院長”最後也不得不副署，潘孟安也點頭說，是。



“立法院”日前三讀通過《公職人員選舉罷免法》、《財政收支劃分法》、《“憲法”訴訟法》，賴清德是否不公布法令，成為拖延新法上路的方式，外界非常關注。



根據《“憲法”》第72條，“立法院”法律案通過後，移送“總統”及“行政院”，“總統”應於收到後10日內公布之，但“總統”得依照本“憲法”第57條之規定辦理 。



“立法院”司法及法制委員會今天審查明年度“總統府”相關預算。



對於“立法院”昨天全面封殺“司法院”正副院長與大法官被提名人，潘孟安表示，我們遺憾，經過嚴格審議提請“立法院”審議被否決，我們尊重也遺憾。每一位被提名人，除了院長副院長由賴提名外，其他都要經過審薦小組提出名單，是經過法定程序不是隨便抓一個塞進去。

