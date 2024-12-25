更大民主賴要卓拒備詢？潘孟安：不至於這樣

府秘書長潘孟安（右）與吳釗燮（左）接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月25日電（記者 黃筱筠）中國國民黨籍“立委”謝龍介今天質詢時對“總統府”秘書長潘孟安說，你對賴清德還不夠瞭解，更大民主是否像賴當台南市長一樣，兩百多天不進議會，會不會要“行政院長”不進“立法院”備詢。潘孟安則說，不至於這樣，也不會，更大民主有很多種方式。



“立法院”司法及法制委員會今天審查明年度“總統府”相關預算。



謝龍介質詢提及，你對賴清德還不夠瞭解，當時蔡賴黨內初選，“你挺賴，我覺得你有情有義，一路陪賴清德最艱難的時候”，昨天人事同意權民進黨刮賴鬍子不應該，這種作法倫理上不宜。你是秘書長要注意，你帶著提名人來拜會，就算不過，也不用這麼粗魯。



謝龍介又接著說，賴清德說的最大民主是像過去台南市長任內一樣，兩百多天不進議會，會不會要“行政院長”不進“立法院”備詢？潘孟安說，不至於這樣，也不會，更大民主有很多種方式。



謝龍介也質詢“國安會秘書長”吳釗燮，聽到重用你當秘書長很多內幕，賴清德也積極建立與美國管道，以及出訪看到跟你親密度不高，要與美國建立新團隊你在裡面嗎？



吳釗燮表示，我們與美方交往，美方對賴有充分信賴，與美方溝通沒有障礙，過境美國安排是非常好。



謝龍介追問，美國對蔡英文、對賴清德，對誰信賴度好？吳釗燮說，不能同時這樣比，對兩個很清楚信賴度都非常高。



“國安”團隊明年520要調整嗎？吳釗燮表示，如果“國安”團隊成員要更動，他一定會配合，最近是馬永成諮詢委員部分是希望到“政院”協調。



謝龍介說，用馬永成救“行政院長”，這不錯是好棋，你看潘秘書長在笑。