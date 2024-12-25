缺電影響AI發展？台灣美光：寄希望於政府

台灣美光台中第三辦公大樓點交啟用典禮。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月25日電（記者 方敬為）半導體大廠台灣美光（Micron）公司今天舉辦台中第三辦公大樓點交啟用典禮，未來將是AI所需高頻寬記憶體研發相關業務據點。台灣美光董事長盧東暉表示，該大樓啟用是美光在台發展的里程碑，透過持續投資營運設施，引領技術創新，以滿足AI浪潮的巨大需求。對業界擔憂台灣能源不穩定，恐怕使AI發展受到挑戰，盧東暉受訪表示，“寄希望於政府。”



台灣美光公司台中第三辦公大樓25日舉辦點交啟用典禮，董事長盧東暉邀請台中市副市長鄭照新、中科管理局長許茂新、台中市府經濟發展局副局長李逸安、國民黨籍“立委”楊瓊瓔、市議員陳本添、邱愛珊、廠區所在地方里長一同出席見證。



盧東暉表示，台中第三辦公大樓落成是美光在台發展的里程碑，美光已在台灣發展30年，今年6月，美光在台灣的總投資額已超過新台幣1兆元大關，透過這次機會，不止共同慶賀台中第三辦公大樓的啟用，也再次印證美光對台灣和台中的長期承諾。



盧東暉說，作為美光的記憶體卓越製造中心，台灣扮演關鍵角色，為了引領技術創新，滿足AI浪潮的巨大需求，美光不斷持續投資營運設施，也更加積極的培育台灣的本土人才，打造更好的工作環境，台中的第三辦公大樓即是美光在台灣的另一項新設施，更是美光為同仁打造更好職場環境的具體行動。



盧東暉強調，人才是美光持續創新和成長的核心，美光在台灣有近1.2萬名員工，有近9000名就在台中后里廠區，台灣是美光最大的製造基地之一，台中又是美光在台的主要製造據點，未來有關於AI發展所需HB M製程的研發和製造都會在台中。



台灣美光在中科的廠區一年產值高達新台幣1350億元，台中第三辦公大樓將是因應未來在AI領域所需的新一代高頻寬記憶體研發、量產等相關業務發展，不過，台灣近期能源供應不穩定的情況頻傳，不少業界擔憂恐怕成為發展AI領域的一大挑戰，針對台灣的能源供應問題，盧東暉接受媒體訪問態度低調，僅稱“我們寄希望於政府”，包括“經濟部”郭智輝部長有做很多努力，我們會盡全力配合。