藍委翁曉玲：僅8席大法官仍開庭就是違法

藍委翁曉玲。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月25日電（記者 楊騰凱）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘昨日表示將對《“憲法”訴訟法》提請“釋憲”及暫時處分。中國國民黨籍“立委”翁曉玲向中評社表示，新修正的《“憲法”訴訟法》規定，必須要有10席大法官，“憲法”法庭才能開。若在大法官只剩下8席的情況下仍開庭評議，那絕對就是違法。



藍白日前合力通過《“憲法”訴訟法》修法，規定召開“憲法”法庭”的門檻為10席大法官，另外至少要有9席大法官同意才能做出“違憲”判決，如今府方新提名的7席大法官已在“立院”全數被封殺，現有的8席大法官並不足召開“憲法”法庭”的法定人數。



柯建銘昨日表示將對《“憲法”訴訟法》提請“釋憲”及暫時處分，法界有聲音認為，目前在“憲法”法庭無法運作的情況下，應該援引舊法，讓目前的8席大法官對《“憲法”訴訟法》“釋憲”案進行評議。



翁曉玲為德國慕尼黑大學法學博士，曾任台灣清華大學科技法律研究所副教授、通訊傳播委員會（NCC）委員，專長領域包括《“憲法”》、《行政法》等。



翁曉玲今天接受中評社訪問時表示，《“憲法”訴訟法》修法只要經“總統府”公布後就立即生效，所以大法官不應受理“釋憲”，因為按照新法規定，要開庭審理至少要有10位大法官，要判決“違憲”則需要9位大法官同意，就算“憲法”法庭受理，也不能對“釋憲”案進行評議、開庭審判。

