劉靜怡遭封殺　黃國昌：須宣誓效忠清德宗

民眾黨團總召黃國昌大笑。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月25日電（記者 張穎齊）“立法院”24日行使大法官人事同意權投票，賴清德提名的7位被提名人（包括“司法院”正副院長）全未過關，其中台大“國發所”教授劉靜怡也被民進黨團封殺。民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌25日嘲諷，民進黨昨日赤裸裸地宣告，要求不能批評民進黨與“賴政府”，否則像劉靜怡這樣講真心話的大法官被提名人，都會被封殺，必須要宣示支持並效忠“清德宗”，台灣的司法公信力就這樣被民進黨踐踏在腳下。



民眾黨“立法院”黨團今日舉行“恐怖衛福部 二度霸凌、幫兇現形”記者會，與會有黨團總召黃國昌、“立委”陳昭姿。



“立院”昨日行使大法官同意權投票，國民黨“立院”黨團決議不同意、封殺7名被提名人，民眾黨團則僅支持劉靜怡，但民進黨團則決議只封殺劉靜怡，黨團總召柯建銘更說與賴清德溝通過，黨團有自主權。



黃國昌表示，民進黨是大剌剌宣告要夠忠誠、不能批評政府與黨，若像劉靜怡這樣曾經敢勇於批評黨、講真心話的下場，就是被封殺。昨天賴清德、柯建銘不是已經聯手向全台灣社會的法律人都講很清楚嗎？要支持、效忠“清德宗”，不能批評民進黨，否則在民進黨眼中，是沒資格當大法官的，當賴、柯建銘跟整個民進黨團的具體行動都這麼清楚，就是在昭告司法公信力早已被民進黨踐踏在腳底下。



媒體問，“立法院”會20日通過《選舉罷免法》、《“憲法”訴訟法》、《財政收支劃分法》，黃國昌23日爆料，當日表決財劃法時，民進黨籍“立委”許智傑未參與表決，跑去找民進黨新潮流大老吳乃仁聚會，許智傑不滿並於25日到台北地檢署提告黃毀謗及妨害名譽。



黃國昌在記者會上聞言不停仰天大笑，連回答媒體提問時都不時憋笑，笑到旁人都面面相覷。



黃國昌強調，許智傑惡意誣告都無法遮醜，到底要告他什麼？他要醒許智傑、民進黨內的所謂前輩鄭文燦、蘇治芬、陳明文等，都想透過濫訴、誣告，那下場只是會被認證，許智傑好好回答有沒有中途離席去參加吳乃仁聚會？晚間7、8點人到底在哪裡？不要迴避，連綠委邱志偉也有去，請說清楚、講明白，他掌握的資訊非常具體又清楚，別想蒙混。