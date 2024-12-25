林德福問是否重編總預算　莊翠雲否認

莊翠雲接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月25日電(記者 俞敦平)今日在“立法院”財政委員會中國國民黨籍“立委”林德福質詢台“財政部長”莊翠雲時，聚焦最近新通過的財劃法修正案對“中央”總預算的影響。他提問是否需重編2025年度預算，並質疑若繼續審議現行預算案，是否會如民進黨宣稱的引發憲政爭議。莊翠雲回應，相關救濟措施仍在評估中，2025年度預算審議將按程序進行，並強調政府將依法檢討事權與財源分配，避免對施政穩健性造成影響。



近日，最新的財劃法修正案三讀通過，將使“中央”每年撥出3,753億元新台幣財源給地方。修法後，在23日“行政院”召開的記者會上主計長陳淑姿強調，現行補助款與法律義務支出無法刪減，財政緊縮將對政策推動構成壓力。“財政部長”莊翠雲呼籲全面檢視事權與財源分配機制，避免倉促修法影響各級政府穩健運作，而“行政院”發言人李慧芝則表示，明年度總預算會受到嚴重衝擊，可能甚至需要重新編列。



對此，林德福今日質詢時，特別聚焦於“是否需要重新編列年度預算”這個關鍵問題，直指三讀通過後的預算程序是否會導致憲政爭議。



林德福指出，既然新版財劃法已經通過，“中央”與地方的施政計劃是否需要因此調整？若需重編預算，為何目前仍繼續審議2025年度的預算案？他指出，這樣的程序安排可能顯得矛盾，甚至對憲政程序的正當性產生疑問。他進一步提醒，若“中央政府”允許憲政爭議存在，將對政策推動與財政規劃造成嚴重影響。



莊翠雲回應表示，“行政院”及相關單位已經展開評估，針對新法帶來的影響，尚未有具體結論是否需要重編預算。她強調，現行2025年度的預算審議仍按照既定程序進行，同時政府將全力檢討事權與財源的分配機制，避免倉促修法對各級政府的穩健運作造成干擾。



林德福對此回應不滿，他批評政府對財政影響的處理方式可能讓“立法院”無所適從，並質疑過去四年超徵的1.8兆元是否未被充分利用。他呼籲，“財政部”必須謹慎應對，避免政策倉促造成更多爭議。



莊翠雲則重申，政府將依法行政，並在財政緊縮的情況下，尋求平衡各項重要政策推動與財源調整。她也強調，各級政府應共同面對挑戰，建立更加透明和公平的財政分配機制。