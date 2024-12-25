傳北檢日內起訴柯　黃國昌：須公布證據清單

媒體提問柯文哲近期是否被起訴？民眾黨團總召黃國昌回應。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月25日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭延長羈押禁見，傳出近日將被起訴。民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌25日表示，不會懷疑柯文哲不會被起訴，也不會懷疑“賴政府”用明確的行動追殺柯文哲，他只能說，他非常期待看到台北地檢署的起訴書與“鏡檢”鏡週刊這對攣生兄弟的合作成果，法律人都懂，起訴書是檢察官主觀、不代表客觀。他也要求，要一併公布證據清單。



民眾黨“立法院”黨團今日舉行“恐怖衛福部 二度霸凌、幫兇現形”記者會，與會有黨團總召黃國昌、“立委”陳昭姿、黨團主任陳智菡。



會後開放媒體提問，被問到，這幾天傳出柯文哲將被起訴、開接押庭，民眾黨是否會再度號召群眾或黨未來如何因應發展？



黃國昌嚴肅地說，柯文哲會被起訴，已不是秘密，“賴政府”大可不必遮遮掩掩，整個“賴政府”就是用行動證明在追殺柯文哲，北檢難道敢不起訴嗎？他不會有任何懷疑，而他也十分期待看到北檢的起訴書內容，北檢就不要在開記者會時，說起訴書寫不出來，不要只給PTT簡報、而交不出起訴書，不要還沒寫完，請一起公布，證據、清單也一起公布。



黃國昌說，法律人都懂，起訴書的寫法就是憑檢察官的主觀事實認定，檢察官認為有發生的事，不代表客觀有發生，若起訴書的證據清單上，沒有相對應的證據，那就是毫無公信力、只是檢方單方指控，因此他才會說他期待看到起訴書，尤其與北檢搭配非常密切的“鏡檢”（指鏡周刊），過去幾個月這一對孿生兄弟攜手合作。讓他都快要看不懂了，之前指控柯在北市府市長室收受1500萬元新台幣現金，結果新的版本說跑去新加坡收現金，柯難道扛著布袋通過桃園機場海關拿現金回來嗎？鏡檢講話不用負責，但北檢要，請把收受的時間、地點、人物、錢到哪了寫出來。