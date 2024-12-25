特朗普上台影響台美半導體合作　藍委關心

藍委林德福。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月25日電（記者 俞敦平）在今日“立法院”財政委員會上，中國國民黨籍“立委”林德福質詢台“財政部長”莊翠雲時，針對特朗普曾指控台灣“偷走美國半導體產業”的言論，詢問莊翠雲是否擔憂此舉影響台美租稅協定的推動進度，並質疑半導體合作可能受到新政影響。莊翠雲回應指出，台美租稅協定已進入技術性洽談階段，目前雙方合作基礎穩固，協定對雙邊經濟均有益處，“財政部”將審慎評估政策變數，確保台灣在全球供應鏈中的競爭力。



林德福首先提及特朗普即將上任後可能推動的稅務政策，質疑台灣金融業是否有具體應對策略。他指出，特朗普曾表態提高關稅並推動減稅政策，這可能加劇金融市場的波動性，甚至延長高利率環境。他要求莊翠雲說明，“財政部”如何因應這些政策對台灣經濟的負面影響，並質疑現行租稅政策是否足以應付未來挑戰。



莊翠雲回應表示，特朗普的新政策目前仍屬言論階段，具體內容與執行時程尚不明朗。她強調，“財政部”正與相關單位合作，密切觀察政策動態。她進一步提到，“行政院”已成立專案小組，針對關稅調整、高利率與通膨等可能影響進行討論與評估。



林德福緊接著將焦點轉向台美租稅協定，指出“財政部”早在去年中即承諾將於下半年啟動諮商，但實際進展延宕至今年10月底。他詢問莊翠雲，是否因美國政府的政黨輪替與內部政治變數導致協定洽談困難升高。



莊翠雲回應稱，台美租稅協定洽談目前已進入實體諮商階段，雙方正以美國稅約範本為基礎進行技術性討論。她強調，不論是民主黨還是共和黨，對避免雙重課稅的協定均持支持立場，但承認洽談進度可能受到美國內部政治情勢影響。