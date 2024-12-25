賴士葆抗議莊翠雲請假罵“立院”　綠主席接受

藍委賴士葆。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月25日電(記者 俞敦平)在今日“立法院”財政委員會上，中國國民黨籍“立委”賴士葆針對23日委員會邀請台“財政部長”莊翠雲出席，但莊翠雲卻前往“行政院”召開記者會批評“立法院”，質疑此舉違反行政倫理，並抨擊主席民主進步黨籍“立委”賴惠員的準假安排不當，對此提出權宜問題。賴惠員回應表示，她接受賴士葆的抗議，但仍稱此舉是基於記者會的重要性，但承諾未來將更謹慎處理類似情況。



“立法院”財政委員會23日邀請“財政部長”莊翠雲報告並備詢，但莊翠雲請假並在“行政院”與主計長陳淑姿和“行政院”發言人李慧芝共同召開記者會，批評“立法院”20日通過《財政收支劃分法》修正案一事。



賴士葆首先對賴惠員提出權宜問題，並獲得賴惠員的同意。他指出，根據議程安排，莊翠雲應於23日當日到場報告並接受質詢，但她卻未出席，改於“行政院”召開記者會，公開批評“立法院”此前通過的《財劃法》修正案。賴士葆對此表達嚴重抗議，認為“財政部長”此舉不僅違反行政倫理，也損害了“立法院”的尊嚴。



賴士葆指出，主席賴惠員允許莊翠雲請假去參加“行政院”記者會的安排不合理。他強調，“財政部長”應對人民負責，選擇在“立法院”的質詢時間到“行政院罵“立法院”，完全沒有邏輯。他認為，行政與立法之間應保持應有的尊重，質疑莊翠雲是否忽視了她作為部長的責任。



此外，賴士葆也批評，當日代理的“財政部次長”阮清華表現不佳，對相關問題“一問三不知”。他指出，若“財政部長”要表達對“立法院”立法的不同意見，應該選擇在適當時間，而非在“立法院”質詢時間另有行程。賴士葆認為，這樣的安排是在刻意挑起行政與立法之間的衝突，並要求未來不要再有類似的情況發生。



面對賴士葆的抗議，賴惠員回應表示，她接受賴士葆的抗議，但仍稱當初允許請假是因為莊翠雲參加的記者會內容涉及重要議題。但她也承諾，未來將更加謹慎，不再發生類似的情況。賴士葆則進一步要求“財政部”應正視“立法院”的決議，並敦促莊翠雲提出更具建設性的政策方案，而非透過公開場合對“立法院”表達不滿。