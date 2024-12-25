兩岸宗教交流恐停　黃國昌：海陸兩會打嘴砲

民眾黨團召開“恐怖衛福部 二度霸凌、幫兇現形”記者會，與會者有黨團總召黃國昌、陳昭姿。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月25日電（記者 張穎齊）針對兩岸宗教交流恐停擺，台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌15日痛批，執政者要具體透過溝通、對話、降低敵意的作為，但卻看到陸委會、海基會編了那麼多預算，卻只會打嘴砲，乾脆改名叫做“嘴砲部會”就好了，分內的事都做不好，只能說失望透頂。



民眾黨“立法院”黨團今日舉行“恐怖衛福部 二度霸凌、幫兇現形”記者會，與會有黨團總召黃國昌、“立委”陳昭姿、黨團主任陳智菡。



會後開放媒體提問，中評社問，上海市副市長華源17日在台北市舉辦的雙城論壇上拋出積極推動上海居民來台團隊遊，但陸委會、海基會則聚焦台灣尚有3名一貫道成員在大陸遇到人權議題，傳出兩岸宗教交流將觸礁、停擺，民眾黨團看法？



黃國昌表示，針對上週的雙城論壇，他因都在忙於“立院”，比較沒掌握到細節，所以不敢具體回應雙城論壇。但至於兩岸交流方面，民眾黨團是捍衛台灣自由民主的生活方式，這是全體台灣人的最大公約數，若大陸對台灣文攻武嚇、或如挑釁對岸，都將使兩岸的距離愈來愈遠。



他強調，在兩岸局勢下，執政者有更重大的責任，就是要想辦法能夠對話、溝通，透過對話、溝通降低敵意，其實可看到台灣人民赴大陸的需求人數比例非常高，關於台灣人民在大陸的人身自由，或各方面安全保障、台商的權益保護等，都是陸委會、海基會要做的事。



他說，但卻看到陸委會、海基會用了納稅人的錢編列的預算，這兩會卻只會打嘴砲，乾脆改名叫做“嘴砲部會”就好了，請這兩部會把分內的事做好，可是他現在只能用4個字形容這兩會“失望透頂”。