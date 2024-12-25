藍委：對內也不溝通　賴獨斷史上未見

藍委洪孟楷受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月25日電（記者 張嘉文）“立法院”24日進行大法官人事同意權投票，51席民進黨“立委”對台灣大學“國發所”所長劉靜怡投下反對票，外界認為此舉重創賴清德在黨內的威信。對此，中國國民黨籍“立委”洪孟楷今天受訪時表示，這代表賴清德提名大法官時，連自己的民進黨內也沒有溝通，如此獨斷的“賴政府”真的是史上從未見，沒有之一。



國民黨籍“立委”牛煦庭則說，此事證明了民進黨就是要把“憲法”法庭當做自己的政治工具，所以寧願不讓“憲法”法庭運作，也堅持要政治色彩鮮明的大法官，但這真的是人民想看到的嗎？



“立法院”昨針對7名大法官被提名人進行表決，國民黨“立法院”黨團對7人全數封殺，民眾黨團則封殺6人，僅對劉靜怡投下同意票，民進黨團若對7名大法官人選全數投下同意票，至少可以保住劉靜怡一席大法官。不料民進黨團同意其他6人，唯獨反對劉靜怡，導致7名大法官人事在“立院”全數遭到封殺，出乎外界意料。



劉靜怡是美國芝加哥大學法學博士，現任台灣大學“國發所”特聘教授兼所長，過去對民進黨施政多有批評，曾質疑蔡英文的博士論文，也曾酸民進黨“立委”王義川稱用電信基地台訊號分析人流“蠢到爆表”，讓綠營出現雜音。



洪孟楷今天在“立法院”受訪時對此表示，7名大法官人選，民進黨團針對劉靜怡投下不同意票，代表賴清德在提名之前，不但沒和國民黨團、民眾黨團溝通，連民進黨團也沒有進行溝通，這麼獨斷的政府，真的是史上未見，沒有之一的狀況。



洪孟楷呼籲，要解這局勢，賴清德應在兩個月內趕快提出符合社會期待標準的人選，社會能接受的大法官人選，讓“立院”好好審查之後才可能順利通過，15位大法官額滿後，基本上後續的“憲法”法庭也不至於受到太大的影響。