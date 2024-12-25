福建中醫藥大學來台交流　培育兩岸健康人才

元培姊妹校福建中醫藥大學來台學術交流，將共同培育兩岸健康人才。（照片：新竹元培醫事科技大學提供） 中評社新竹12月25日電（記者 盧誠輝）新竹元培醫事科技大學在大陸第一所姊妹校、福建中醫藥大學校務委員會主席林生24日率團抵達該校進行學術交流，雙方長期在醫學影像暨放射技術、醫務管理及護理等專業交流密切，未來將擴大到教師合作研究以及兩岸健康人才培育。



福建中醫藥大學校務委員會主席林生，帶領該校團隊包括辦公室主任鍾英雄、海外教育學院院長陳凌琦、中醫學院行政工作暫時負責人楊朝陽、藥學院院長李華、人文與管理學院院長王建忠、附屬第二人民醫院院務委員會主席周陽杰、中西醫結合學院副院長兼中西醫結合研究院副院長沈阿靈，及康復醫學院副院長黄佳等一行人來台進行學術交流。



新竹元培醫事科技大學由董事長蔡雅賢及國際副校長黃曉令、醫護學院院長吳文祥與多位系主任出面接待，一行人除了參觀校史館，回憶2005年雙方簽訂姊妹校，以及後續交流的情景，也前往醫放系影像醫學中心、醫管系智慧互動教學實驗室以及建康休閒管理系專業教室參訪，瞭解元培近年在醫學影像及智慧健康應用的發展，雙方在參訪後的綜合座談也針對未來合作方向進行討論。

