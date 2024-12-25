賴清德鼓動青鳥衝“立院”？潘孟安：不可能

府秘書長潘孟安。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月25日電（記者 黃筱筠）大法官被提名人、台灣大學“國發所”教授兼所長劉靜怡昨日遭到“立法院”封殺，綠委也沒投下同意票。劉昨天在臉書發文表示如果賴清德沒同意這樣幹，就自己公開澄清，不需要找人私下澄清。“總統府”秘書長潘孟安今天證實，他曾銜賴清德之命，打電話給每一位被提名人，但只是致意。



中國國民黨籍“立委”羅智強追問，賴是否鼓動綠營支持者“青鳥”抗爭衝“立法院”？潘孟安說，不可能，當天是公民團體的行動。



“立法院”司法及法制委員會今天審查明年度“總統府”相關預算。



劉靜怡是美國芝加哥大學法學博士，現任台灣大學“國發所”特聘教授兼所長，過去對民進黨施政多有批評，曾質疑蔡英文的博士論文，也曾酸民進黨“立委”王義川稱用電信基地台訊號分析人流“蠢到爆表”，讓綠營出現雜音。



羅智強質詢時問，擔任大法官的積極資格是否就是不能罵民進黨？潘孟安說，“不對”。劉靜怡是否適任大法官、有何理由拒絕？潘表示，“我認為她合適”。



對於劉靜怡的說法，潘孟安表示，他昨天銜賴清德之命，逐一向每一位大法官致意，不過私下打電話安慰的人很多，每一位被提名人都接到很多電話。



羅智強詢問，劉靜怡說如果賴清德沒同意這樣幹，就自己公開澄清，而民進黨團總召柯建銘說曾致電賴、賴也同意。



潘孟安答覆說，賴清德只希望“團進團出”，“賴清德同意有同意的方向”。他也強調，“國會”自主，每個黨團都有自己的攻防策略。



對於民進黨“立法院”黨團打破議場窗戶，占領主席台，潘孟安表示，賴清德沒有下令黨團動員，也不會指揮民進黨團如何作戰，他只請黨團要認真問政，但尊重黨團自主。



羅智強追問，賴是否鼓動綠營支持者“青鳥”抗爭衝“立法院”？潘孟安說，不可能，當天是公民團體的行動。