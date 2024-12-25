賴瑞隆：賴清德與黨團無嫌隙　勿見縫插針

綠委賴瑞隆接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月25日電(記者 俞敦平)針對外界質疑民進黨“立法院”黨團否決大法官被提名人、台灣大學“國發所”所長劉靜怡人事案，可能是由於民進黨“立法院”黨團與賴清德之間有嫌隙。民進黨籍“立委”賴瑞隆今日受訪表示，這是黨團自主決策的結果，與賴清德的立場並無矛盾。他強調，外界不必見縫插針、刻意製造賴清德與黨團嫌隙的行為不必要，應尊重黨團的自主性。



劉靜怡是美國芝加哥大學法學博士，現任台灣大學“國發所”特聘教授兼所長，過去對民進黨施政多有批評，曾質疑蔡英文的博士論文，也曾酸民進黨“立委”王義川稱用電信基地台訊號分析人流“蠢到爆表”，讓綠營出現雜音。



“立法院”24日否決7名大法官提名案，其中民進黨團對劉靜怡投下不同意票，引發她在社群平台連發超過20篇文章批評，並暗示有高層私下溝通安撫。也引發外界猜測民進黨團與賴清德之間出現了嫌隙。



對此，賴瑞隆今日受訪時表達了強烈不滿，指責某些人士見縫插針、刻意挑起賴清德與黨團間的嫌隙，並澄清兩者的關係始終緊密且互相尊重。



賴瑞隆指出，民進黨團對劉靜怡提名案的否決，完全是基於集體討論後的自主決策。他認為，大法官需具備高度格局與謹慎特質，而劉靜怡過去多次展現出不符合此職務要求的爭議性行為，讓黨團成員普遍認為她不適任。他強調，黨團的這項決議並非受到任何人操控，也不代表對賴清德提名的不尊重，而是體現了民進黨團在憲政體制下應有的獨立性。