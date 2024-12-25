潘孟安：賴清德請韓國瑜率團出席特朗普就職　

潘孟安。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月25日電（記者 黃筱筠）“總統府”秘書長潘孟安今天回覆中國國民黨洪孟楷質詢表示，三四週前銜賴清德之命，拜會國民黨籍“立法院長”韓國瑜，希望擔任參加特朗普就職典禮的特使團團長，不知道傳出生變的報導從何而來？當初韓國瑜還沒有決定，決定之後會請“外交部”進一步規畫。



“立法院”司法及法制委員會今天審查明年度“總統府”相關預算。



美國總統當選人特朗普即將於明年1月20日就職，日前有綠委表示，賴清德已拍板由“立法院長”韓國瑜率團出席。但“總統府”、“外交部”、“立法院”都沒有證實。然而，在“立法院”20日院會發生藍綠肢體衝突，藍白強行通過三法後，韓國瑜是否能如期代表台灣率團出席，已出現變數。



藍委洪孟楷質詢提到這個新聞說，韓國瑜代表出席特朗普就職典禮生變嗎？這報導裡面的“國安”人士是誰？還說有人不講信用，就不用怪別人不講武德。



潘孟安表示，媒體怎麼報導他不知道，也沒有這個“國安”人士。韓國瑜就任之後，銜賴清德之命，在雙十活動之後請韓國瑜共餐，但是韓說現在不宜吃飯。之後也拜會韓國瑜，雖然“國會議長”代表去美國參加就職不是慣例，但是銜賴清德之命拜會韓院長，代表擔任就職特使團團長。三、四個星期前去邀請韓，不知道媒體報導從何而來？當初韓國瑜還沒有決定，決定之後會請“外交部”進一步規劃，黨團代表多少人等。



藍委洪孟楷說，不應該用台灣政治影響韓國瑜出團。潘孟安說，賴清德態度就是這樣。