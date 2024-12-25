綠委批財劃法倉促修法　籲“釋憲”或覆議

綠委賴瑞隆接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月25日電(記者 俞敦平)民主進步黨籍“立委”賴瑞隆今日受訪時批評國民黨與民眾黨在《財政收支劃分法》修正案的推動過程中倉促表決，短時間內提出多個版本，導致“立委”無法充分掌握內容與影響。他強調，這種快速通過的方式不僅破壞立法程序，也可能對“中央”財政及重大政策執行造成嚴重衝擊，應理性檢討修法後果。他呼籲“行政院”可考慮提出覆議或聲請“釋憲”，以確保財政穩健與政策連貫。



財劃法修正案20日三讀通過，將使“中央”每年撥出3753億元財源給地方。修法後，在23日“行政院”召開的記者會上“主計長”陳淑姿強調，現行補助款與法律義務支出無法刪減，財政緊縮將對政策推動構成壓力。“財政部長”莊翠雲呼籲全面檢視事權與財源分配機制，避免倉促修法影響各級政府穩健運作。而“行政院”發言人李慧芝則表示，明年度總預算會受到嚴重衝擊，可能甚至需要重新編列。



賴瑞隆在受訪時對藍白推動此法提出嚴厲批評，指出該法案的表決過程缺乏充足討論，甚至出現短時間內提出多個版本的情況，導致“立委”無法全面掌握法案對“中央”財政的影響。他強調，這筆龐大的經費將對“中央”財政餘額與政策執行造成重大衝擊，包含軌道建設、治水工程以及民生福利等各項支出都可能被迫縮減。



賴瑞隆批評國民黨和民眾黨藉由在野多數的優勢，在短短一小時內完成修法通過的程序。他指控，這樣的過程不僅倉促，也忽視了跨縣市或全台性公共建設需要“中央”統籌的實際需求，導致財源分配“重北輕南、重藍輕綠”，對地方政府的使用效益與“中央”政策穩健性都帶來負面影響。他進一步指出，地方雖獲得大筆經費，卻未清楚說明資金用途，可能造成資源浪費或效率低下的問題。

