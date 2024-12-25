世界神明聯誼會高雄登場　王金平盼兩岸和平

國民黨籍前“立法院長”、中華傳統宗教總會榮譽總會長王金平致詞。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月25日電（記者 蔣繼平）一年一度的世界神明聯誼會今天在高雄佛光山熱鬧登場，近十萬人湧入共襄盛舉。中國國民黨籍前“立法院長”、中華傳統宗教總會榮譽總會長王金平在中午前的祈福法會上談及已故的佛光山創辦人星雲大師的心願就是兩岸和平，呼籲大家共同遵照大師的遺願，共同來努力促進社會團結，促進朝野和諧，進一步促進兩岸和平。



“世界神明聯誼會”25日在佛光山熱鬧登場，近千隊伍經過2小時多，在問道堂集合，從大門口進入，一路經過禮敬大廳、成佛大道、菩提廣場、到達佛陀紀念館，約步行1公里，過程鑼鼓喧天、萬頭鑽動。經過禮佛後，神像佛像一一放置在佛陀紀念館上方寶塔，上午11時30分左右進行祈福法會。



祈福法會前，王金平受邀上台致詞，王金平回憶星雲大師交代籌組世界神明聯誼會與中華傳統宗教總會的過程，就是要結合世界各大宗教，讓宗教之間彼此尊重、彼此寬容、彼此消弭歧見，經過多年來的努力今年擴大到世界七大宗教參與今天的盛會，不但顯得更為龐大、更為殊勝、更為熱鬧，這個就是大師心中的願望。



王金平更有感而發提到“今天也來回想星雲大師心中的心願是什麼？就是兩岸和平。”他說，大師希望從每個人的心要把持真正的真誠，從自我和悅開始、創造家庭和順、促進族群融合、創造社會和諧，進一步達到兩岸和平。