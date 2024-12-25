遭批賣台戰犯　劉靜怡：賴提名的也“叛國”？

劉靜怡於臉書發文表示，自己竟被描繪成賣台戰犯。(照:劉靜怡臉書) 中評社台北12月25日電／“立法院”24日進行大法官人事同意權投票，51席民進黨“立委”對台灣大學“國發所”所長劉靜怡投下反對票，民進黨團是以她批評民進黨為由封殺她。今天中午時分，她再度於臉書發文痛批自己被描繪成賣台戰犯，“提名我的賴‘總統’不是也應該有‘叛國’之嫌嗎？”



劉靜怡是美國芝加哥大學法學博士，現任台灣大學“國發所”特聘教授兼所長，過去對民進黨施政多有批評，曾質疑蔡英文的博士論文，也曾酸民進黨“立委”王義川稱用電信基地台訊號分析人流“蠢到爆表”，讓綠營出現雜音。



劉靜怡表示，自昨天中午起就有記者邀訪，但她想講的話、想提供的資料，都會陸續貼在她自己的版面上，這總該是她的言論自由和資訊傳播自由，媒體想問的問題，“應該去問‘總統府’和民進黨團才對吧？”



劉靜怡指出，尤其從昨天的記者會開始，就不斷講出一堆沒有確切證據的謠言，應該都是出自網軍製作的梗圖，把她描繪成“賣台亡國”的戰犯，“你們有問過嗎？‘國會議員’的言論免責權有這麼大嗎？如果我是黨團所講的那種戰犯，那麼提名我的賴‘總統’不是也應該有‘叛國’之嫌嗎？”劉靜怡最後也標註：“既然採取不斷提油救火的策略那我只好用回憶錄連載奉陪啊”。



劉靜怡過去曾有不少爭議發言，在大法官提名慘遭綠營封殺後，也不改大砲個性，從昨天早上開始截至今天中午為止，劉靜怡在臉書發文或是轉貼學者批評民進黨團做法的貼文逾40篇，並喊話賴清德，“如果‘總統’真的沒有同意這樣幹，那就自己公開向社會大眾澄清，我真的不需要任何人私下向我澄清，因為投票結果已經確定了。我已經沒有任何牽掛了”。

