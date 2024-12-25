傳綠卡宗教交流　蔡咏鍀：台神明都大陸來的

無黨籍雲林縣議會副議長、北港朝天宮董事長蔡咏鍀。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月25日電（記者 蔣繼平）針對綠營傳出兩岸宗教交流未來可能暫緩，無黨籍雲林縣議會副議長、北港朝天宮董事長蔡咏鍀接受中評社訪問直呼“應該不會這樣子啦，台灣宮廟神明都從大陸來的，對不對，所以應該不至於啦。希望宗教不要被政治綁在一起，宗教不應該被政治化。



蔡咏鍀，1961年生，雲林北港人。現任無黨籍雲林縣議會副議長，選區為北港鎮、水林鄉、口湖鄉。同時擔任北港朝天宮董事長、中華傳統宗教總會副總會長等職務。北港朝天宮為台灣分靈最多、分靈國家最廣的媽祖廟，是台灣媽祖信仰中心。



一年一度的世界神明聯誼會今天在佛光山熱鬧登場，蔡咏鍀以中華傳統宗教總會副總會長身分到場出席。蔡咏鍀受訪表示，宗教與政治不要搞在一起，今天的活動主題就是“祥和歡喜”，透過宗教交流一同為世界祈和平，他認為，宗教應該沒有那麼複雜。



是否擔心暫停宗教交流？蔡咏鍀聽了直呼“應該不會這樣子啦，台灣宮廟神明都從大陸來的，對不對，所以應該不至於啦。”他也指出，今年3月北港朝天宮董監事有率團前往大陸進行兩岸宗教交流，應福建省莆田市文峰宮邀請，分靈朝天宮媽祖與千里眼、順風耳將軍。



今年大陸方面共有3位代表出席與會，分別是廣東潮州青龍古廟主席謝松青、理事蔡顯灼、澳門大三巴哪咤廟值理會會長葉達等人。蔡咏鍀也說，世界神明聯誼會從2011年起舉辦，已經辦到第14年，大陸宮廟每年都會來參加，近年因為疫情與兩岸關係來的較少，不過，還是會有大陸的佛教徒過來交流。



中國國民黨籍前“立法院長”、中華傳統宗教總會榮譽總會長王金平11月有回到福建漳州白礁村王氏家廟祭祖，5月也曾赴陸進行宗教之旅。蔡咏鍀對此也表達認同，他說，台灣早期很多都是從大陸移民過來，神明也是源自大陸，讓兩岸有所連結，希望宗教不要被政治綁在一起，真的不要被政治化。