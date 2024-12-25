王世堅：劉靜怡與英粉有血海深仇

王世堅。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月25日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團昨天祭出黨紀封殺賴清德提名的大法官被提名人、台灣大學“國發所”教授劉靜怡。民進黨英系中常委、“立委”王世堅下午在出席中常會前受訪說，他曾在中常會當著賴清德主席面就說，劉靜怡不適任。因為劉靜怡把要當時要下台的蔡英文罵得一文不值、一無是處，對於英粉以及支持者當然是“血海深仇”。



府方是於8月30日公布2924年“司法院正、副院長及大法官被提名人”共7人的名單。



被問到曾經在中常會就對賴清德直接講到劉靜怡不適任嗎？王世堅表示，劉靜怡對於要下台的蔡英文罵得一文不值、一無是處，蔡英文各項歷練、學養都是一等一，怎麼罵她罵得一文不值，罵了最高票蔡英文是污辱台灣人民，辱罵台灣人民的智慧，他在中常會也提出來，對於支持蔡英文的支持者而言，用羞辱性字眼謾罵，大家當然對你有血海深仇。大家對蔡英文敬佩、理解、支持，劉靜怡當然是跟英粉、支持者血海深仇。



劉靜怡是美國芝加哥大學法學博士，現任台灣大學“國發所”特聘教授兼所長，過去對民進黨施政多有批評，曾質疑蔡英文的博士論文，也曾酸民進黨“立委”王義川稱用電信基地台訊號分析人流“蠢到爆表”，讓綠營出現雜音。



王世堅表示，賴清德在中常會也聽取我們另外幾位中常委意見，大家對於廢死的部分，幾乎都表達了憂心，都認為說不應該輕言廢死。那大家的共同看法就是說，我們應該要符合民意，法律本來就是為人民服務的。什麼罪、什麼罰，罪大惡極這個罪，當然就是死刑，這是理所當然，自古以來，“殺人償命是千古不變的定義”。



賴清德大法官人選事前有與黨內充分溝通嗎？王世堅表示，人選的部分，他相信主席講的制度上，本來就是提名小組來決定，賴只能尊重。



劉靜怡現在在臉書頻繁發言對民進黨很不滿，黨團好像把她當成賣台的戰犯，那現在提名的賴清德是不是也是戰犯？



王世堅認為，沒有人說劉靜怡賣台，他與劉教授完全不認識。他個人認為，大法官應該個性很沉穩、很內斂，才能夠讓社會信服，劉教授可能比較適合當網紅、名嘴，是自走砲的個性，她什麼都要批，想到什麼批什麼、信口開河。教授應該更內斂、更懂的修為才對，擔任大法官個性更要沉穩。台灣的法界，要找個性沉穩，又有修養、學養俱佳的人選非常多。他相信賴主席再與提名小組研究後，應該還會有一份很完美的名單出現。