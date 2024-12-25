賴啟動院際調解權？潘孟安：目前沒討論

潘孟安備詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月25日電（記者 黃筱筠）“立法院”通過修正《公職人員選舉罷免法》、《“憲法”訴訟法》、《財政收支劃分法》。傳出賴清德將啟動“院際調解權”，邀請行政、立法、司法等院長協商。“總統府”秘書長潘孟安今天在回答中國國民黨洪孟楷質詢時表示，是否要啟動院際調解權，目前沒有討論，但賴清德會在合法合憲前提下公布法律，也尊重“行政院”提覆議，及民進黨“立法院”黨團提出“釋憲”。



“立法院”司法及法制委員會今天審查明年度“總統府”相關預算。



洪孟楷質詢時引述媒體報導表示，賴清德是否將啟動“院際調解權”，最快農曆年前邀請行政、立法、司法等院長協商。洪孟楷也說，“立法院”9月討論原住民禁伐補償條例時，國民黨也曾建議賴清德啟動院際調解但是賴都不出面。現在有報導說，因為爭議法案，賴要啟動院際調解權。



潘孟安答覆說，之前（指禁伐補償）的確有討論過院際調解權，但“行政院”自己要跟“立法院”溝通，“我們就沒有啟動”。至於什麼獨家報導，這次“立院”三讀修正通過三大法案，有無要啟動院際調解權，目前沒有討論，沒有這樣資訊。



根據《三立新聞》報導，“總統府”已確定後續相關救濟管道，包含“行政院”提出覆議案、黨團申請暫時處分跟“釋憲”，同時賴清德也將啟動“院際調解權”，邀請行政、立法、司法等院長來協商。至於外界一度傳出可能透過公民復決，也就是公投方式來阻止三大爭議法案，但“總統府”澄清，並沒有討論公投。