就職六周年　盧秀燕：政見落實超越目標

盧秀燕致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月25日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天舉辦就職6周年記者會，對外發表施政成果及未來願景，她提到，自己是台中升格“直轄市”以來首位連任市長，加上市府團隊施政有條不紊、按部就班，她所提出的選舉政見已差不多落實，甚至超越目標，剩下2年就要卸任市長，她希望在卸任前將台中打造為國際化都市，因此她不會停歇，最後2年會持續推動台中向前。



台中市政府25日下午以“種下希望－榮耀台中”為題，舉行施政六周年成果記者會，盧秀燕率市府29個局處首長，身穿白色襯衫、卡其褲，一同站上舞台，向外界說明6年來的施政成果以及未來發展方向。



盧秀燕指出，明年將是台中建設豐收的一年，包括國際會展中心、綠美圖、台中海洋館、許良宇圖書館、老人復健綜合醫院等重大建設相繼啟用，捷運藍線也正式開工，並成立台中市捷運工程局，全力推動城市交通與捷運路網的完善。此外，備受期待的台中巨蛋也正如火如荼建設中，未來更規劃建設全台第二顆大巨蛋，為台中注入國際級競爭力。



盧秀燕回顧6年來的施政表示，這段期間，台中市逐步實現繁榮、溫暖、陽光、安全、宜居與希望等“6大幸福支柱”，展現出市府團隊不懈的努力與市民的共同參與，台中市連續14季蟬聯六都經濟指標第一，吸引台積電、美光等科技大廠落腳，打造世界級的產業聚落。



針對近來引發爭議的台中火力發電廠增加燃氣機組案，盧秀燕強調，市府堅持“以氣換煤”，逐年改善空氣品質，讓市民不再“用肺發電”，幸福台中是全民共同的努力成果，無論是治安改善、透明治理，還是全齡友善照顧政策推動，都展現出台中在硬體建設與軟實力上的全面升級。明年市府將持續撒下希望的種子，帶領台中邁向更幸福、更繁榮的未來。