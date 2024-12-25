世界神明聯誼會再破紀錄　像宗教嘉年華

高雄東照山關帝廟的陣頭鑼鼓喧天。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月25日電（記者 蔣繼平）一年一度的世界神明聯誼會今天在佛光山熱鬧登場，近十萬人湧入共襄盛舉。佛光山下午宣布今年共有926間宮廟、3853尊神尊參與，第三度刷新世界紀錄。由於來自7大宗教、8個國家及地區，除了台灣宮廟的陣頭、神轎齊聚一堂鑼鼓喧天外，還有美國傳統宗教帶來的印地安造型與舞蹈、日本神道教抬著神轎遊行，猶如一場盛大宗教嘉年華會。



“世界神明聯誼會”25日在佛光山熱鬧登場，近千隊伍從問道堂集合、穿過大門口，一路經過禮敬大廳、成佛大道、菩提廣場、到達佛陀紀念館，約步行1公里，過程鑼鼓喧天、萬頭鑽動。拜佛後，神像佛像一一放置在佛陀紀念館上方寶塔，由世界紀錄協會計數認證。



除了台灣宮廟帶來神轎、陣頭之外，比較特別的。還有像是“美國大地之神”，可看到隊伍成員身穿美洲原住民傳統服飾和羽毛，以及華麗鮮艷的彩色服裝，展示獨特的舞蹈風格與律動。首次參加的日本千葉東神社，代表神道教，祭祀“大三津見神”，重現祭典儀式中信徒抬著神轎遊行、供奉諸尊神明的過程。



佛光山午後宣布經過統計，今年共有926間宮廟、3853尊神尊，第三度刷新世界紀錄。根據前兩次紀錄，分別是2016年的685家宮廟、2188尊佛像與神像，2018年的768家宮廟、3478尊佛像與神像。佛光山也指出今天共有10萬人次參與，午後進行陣頭表演及法會後，宣布活動圓滿結束，眾神也陸續回鑾，期待明年相見。



“世界神明聯誼會”由佛光山開山祖師星雲大師於2011年發起，每年12月25日廣邀各路神明與護法神祇來到佛館與佛陀相聚。今年是第14屆，今年除了台灣，更有來自巴西、美國、菲律賓、日本、印度、馬來西亞、澳門，七大宗教共襄盛舉，包含佛教、天主教、道教、伊斯蘭教、日本神道教、印度教、美國傳統宗教。