朱立倫大讚藍委表現　明晚宴請慰勞辛苦

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月25日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席朱立倫今天下午在中常會上發表談話時，大讚國民黨“立委”上周五團結齊心，在民進黨強力杯葛下，仍順利表決通過《選舉罷免法》、《“憲法”訴訟法》、《財政收支劃分法》等三大重要法案，特別要全場中常委和黨務幹部幫一旁的“立院”黨團總召傅崐萁和眾藍委們鼓掌打氣。



朱立倫強調，國民黨黨團成員發揮最大的團結力，結合民眾黨朋友通過全民關注的三大重要法案，這對台灣民主政治是非常重要的里程碑，而他明晚也將宴請包括“立法院長”韓國瑜在內的眾藍委，要慰勞大家的辛苦。



國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中發表談話，他指出，未來罷免將比照選舉一樣，連署應該要附身份證，不可以再用偽造或抄寫的方式。此外，對大法官、“憲法”法庭的要求，十五席的大法官中必須要九席通過才能夠宣告“違憲”，而不是過去簡單多數的八席。



朱立倫認為，稍微嚴格的規定，就是對於像廢死這樣重要的議題，不要因為八位大法官的決定，就改變了社會公平正義，傷害所有被害者的人權，這是社會民意所反對的，所以做更嚴格的規範。



另外針對“立法院”昨天審議大法官人事同意權，朱立倫表示，國民黨秉持的原則很清楚，大法官何等重要，“國家”的公器，任何酬庸、任何人打着賴友友、綠友友的，一律不准通過；同時，我們堅決反對廢死，如果這些只是因為意識型態堅持廢除死刑的，我們一定反對在底。



他指出，賴清德必須依據新的憲訴法，於兩個月內提出人選，希望能符合社會大眾的需求，符合民意的需求，而不是符合民進黨的需求；希望大法官更公正廉明、更客觀務實地守護“憲法”。



而談及今天是“中華民國”“行憲”紀念日，朱立倫表示，中國國民黨永遠是“中華民國憲法”的守護者，我們捍衛我們的“憲法”，同時，要讓“憲法”精神完整地在各地落實。也期待今天應該要回復成公定假日，這是表達對“憲法”的尊重。