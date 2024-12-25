盧秀燕向輝達招手　強調台中投資條件最佳

台中市長盧秀燕致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月25日電（記者 方敬為）AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）外傳有意在台設立海外總部，北北桃市政府都表態要搶，中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天對此表示，台中也與輝達公司保持聯絡，並歡迎輝達投資台中。事實上，台中的投資條件最佳，除了地處台灣中心，交通適中，還有海空雙港，以及完整的科技產業鏈，區位相當完善，台中市將積極爭取。



業界傳出，輝達研擬在台設立海外總部，包括台北、新北、桃園市政府都表態爭取，但北台灣存在土地、電力供應等問題，台電公司董事長曾文生25日稱，科技業要在北部設廠，主要還是得考慮電網效率性的問題。



針對輝達可能在台設立海外總部，盧秀燕25日下午主持就職6周年記者會後受訪表示，市府一直有與輝達保持聯絡，並已反映，“台中市的條件是最好的！”



盧秀燕說明，台中市人口一直保持正成長，不僅區位最方便，南來北往交通最適中，且有台中港、台中國際機場，海、陸、空建設一應俱全，更重要的是，台中天氣宜人、公民素質最好，人力品質能滿足各企業需求，除了輝達之外，台中也會繼續與各家知名企業保持聯絡，歡迎產業界多到台中投資。



盧秀燕強調，台中市府有很完善的經濟輔導政策，基礎設施很好，且腹地相對很大，到全台各地都很方便，她舉例，東海大學先前曾表態，若輝達願意在校地設運算中心、資料中心，校方只象徵性的收取新台幣1元土地租金，台中連民間單位、學術機構都做好準備迎接重要產業落地，除非中央有特殊的資源配置考量，否則台中絕對是高科技發展的首選。