馬英九訪四川三蘇祠　懷念蘇東坡為官風範

馬英九24日在四川眉山參訪，導覽人員正為馬英九一行人進行解說。（照:馬英九基金會提供） 中評社成都12月25日電／馬英九第三度訪陸行程，在24日參訪四川省眉山“三蘇祠”博物館，馬英九對於蘇東坡母親教導為官清廉，一介不取，表示這與他從政理念“完全契合”，蘇東坡多次遭貶，但仍非常灑脫，即使到艱困之地，仍以民為念，馬英九認為，這是任何為官者應該學習的。



馬英九在眉山的行程，官方並未安排台媒跟訪。根據馬英九基金會25日提供的消息，馬英九係在大陸國台辦副主任潘賢掌、聯絡局長楊毅與四川省常委、副省長普布頓珠陪同下，參訪“三蘇祠”約一個半小時，該處也是北宋文學家蘇洵、蘇軾、蘇轍父子的故居。



他讚嘆“三蘇”父子的舊宅保存得這麼完整，也仔細聆聽導覽介紹包括三蘇家訓等，並現場帶著眾人吟詠《水調歌頭》、《念奴嬌·赤壁懷古》，懷念蘇東坡為官的風範。



期間馬英九暢遊蘇家古宅的園林，以及古井、洗硯池等蘇家遺蹟，以及明代陳淳草書《前赤壁賦》、明代張風翼書蘇軾《後赤壁賦》等珍貴文物。蘇東坡母親教導為官清廉，一介不取，讓馬英九非常感動，表示這與他從政理念完全契合。而蘇東坡曾多次遭貶，但仍非常灑脫，即使到艱困之地，仍以民為念，馬英九認為，這是任何為官者應該學習的。



此外，馬英九也參訪天府長島數位文創園區，並參觀創作出大陸著名動畫電影《哪吒》的可可豆動畫公司。他認為，大陸在相關領域發展迅速，台灣相關產業可以交流合作，畢竟台灣人才相當多，這是兩岸合作的另一個良好契機。