洪秀柱批民進黨架空“憲法”　無法無天

洪秀柱批民進黨架空“憲法”。（照片：洪秀柱臉書） 中評社台北12月25日電／“立法院”20日在朝野激烈衝突下，藍白聯手三讀通過《財政收支劃分法》等三項法律修正案，不過“行政院”日前召開記者會表示，此版本會嚴重衝擊明年總預算，恐得需要重編。對此，中國國民黨前主席洪秀柱25日在臉書發文批評，民進黨擺出無法無天的姿態且拒不公布，形同架空“憲法”，相當荒唐。



洪秀柱以“‘行憲’紀念日，要法治不要人治”為題發文表示，今天是“行憲”紀念日第77週年，我們理應以敬重之心，回顧先賢在1946年12月25日三讀通過《“中華民國憲法”》的偉大歷程。



洪秀柱說，這部“憲法”承載了孫中山先生“權能區分”的“憲政”理想，開創了亞洲自由民主的先河，成為“全國”人民的信仰與保障。然而，令人痛心的是，這份寄託“全國”人民期盼的“憲法”，正在民進黨的摧殘下面目全非。



洪秀柱指出，民進黨執政多年，對“憲法”的踐踏與破壞可謂登峰造極。近日《財政收支劃分法》修正案明明應由“總統”公布、“行政院”副署施行，民進黨卻擺出一副無法無天的姿態，拒不公布，形同架空“憲法”。更甚者，“憲法”法庭竟在無具體案件下，逾越司法職權，宣布“國會”改革“違憲”，這種先斬後奏的荒唐操作，簡直讓人目瞪口呆！



洪秀柱更提到，而廢死的“釋憲”案更是民進黨肆無忌憚的明證。他們無視民意，以“自創立法”的方式強行廢死，這不是在踐行法治，而是在踐踏法治！更可恥的是，民進黨甚至無視“憲法”，隨意更改“國名”、“領土”定義，將“憲法”玩弄於股掌之間，荒唐至極。南投史雪燕議員遭解職事件，就是這種“違憲”鬧劇的血淋淋例子。



洪秀柱強調，民進黨對“憲法”的態度，就是對人民的態度。他們用一次次“違憲”行為告訴我們，他們眼中只有權力，沒有“憲法”，沒有人民，更沒有民主！今天，我們站在“行憲”77年的路口，呼籲全體民眾覺醒，“憲政”是民主的基石，人治則是專制的墳墓！民進黨若繼續“踐憲亂政”，必將被歷史釘在恥辱柱上！我們必須捍衛“憲法”，捍衛自由，拒絕極權體制的黑暗未來！