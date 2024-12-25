彰化月影燈季 八卦山大佛變燈光魔法秀

彰化月影燈季燈光秀，八卦山大佛在五彩繽紛的燈光照射下，氣勢非凡。（彰化縣政府提供） 中評社彰化12月25日電／彰化縣最受矚目的春節活動“月影燈季”即將點燈開幕，八卦山大佛廣場週六28日晚間將化身夢幻燈光舞台。縣府攜手紅遍全球的Emoji表情符號打造“Emoji樂園”，不僅每晚燈光秀絢麗登場，每週五還推出限定版特別演出。開幕當天將送出限量2000個充氣式小提燈，活動將一路延續至2025年3月2日，長達3個多月，要讓民眾看得過癮！



今年“月影燈季”的吉祥物“多多龍”小提燈造成排隊熱潮，而明年更推全新“Emoji表情符號”系列提燈，造型採用不同笑臉圖案製作而成，按下開關，燈光瞬間點亮，熟悉又療癒的笑容讓人忍不住發出“哇！”的讚嘆聲。這款萌翻天的小提燈不僅童趣滿滿，還能成為新春最佳伴手禮，拿著它走入燈海，隨手一拍就是一張超吸睛的打卡照。



為讓民眾提前感受活動魅力，縣府今天公開燈光秀精華影片段，八卦山大佛在五彩繽紛的燈光照射下顯得氣勢非凡，配合九龍池廣場中閃耀的Emoji充氣玩偶，場景宛如魔幻國度。燈光搭配投影變幻，流動的光影瞬間抓住目光，讓人彷彿置身於視覺奇幻旅程之中。



彰化縣城市暨觀光發展處指出，活動期間每週五晚上，燈光秀將加入Energy復出經典洗腦神曲，特別版燈光秀讓人耳目一新，預計將吸引大量粉絲前來朝聖。