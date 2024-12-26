淺野和生：美國轉變印太戰略　引進國際勢力

日本知名政者學者、平成國際大學副校長淺野和生。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月26日電（記者 盧誠輝）美軍從12月開始將部分駐日本沖繩的海軍陸戰隊遷往關島，日本知名政者學者、平成國際大學副校長淺野和生接受中評社訪問表示，美國印太戰略的轉變已是既定政策，就算美國總統當選人特朗普上任後也不會有太大改變，未來美國將引進更多國際勢力進入印太地區，避免過去美國獨大所造成的成本壓力。



淺野和生，日本慶應義塾大學法學博士，是一名日本政治學者，積極投入地方政府行政改革及地方自治事務，並長期擔任日本各級政府行政改革委員會、地方自治推進委員會之會長及顧問等職務，專長為研究英國政治史、台日關係和東亞地緣政治，現為日本平成國際大學教授兼副校長。



淺野和生指出，美軍要縮小在日本沖繩的駐軍規模本來就是既定路線，但不會一下就完全縮減，而是會採取逐步遞減的方式，未來預計將陸續有約4千名原本駐紮在沖繩的美軍逐步轉移至關島，駐沖繩美軍的規模將縮減至約1萬人。



他提到，過去日本自衛隊並不會駐紮到沖繩，但隨著美軍駐紮沖繩的規模逐漸縮小，日本自衛隊也已開始逐漸增加派駐包括沖繩在內等西南島嶼的自衛隊規模，所以在日本西南一帶的軍力仍能維持平衡，並不會有太大的改變。



淺野和生分析，美國也擔心中國是否會因此讓台灣和沖繩成為破口，進而突破美國對中國在第一島鏈的封鎖。但就他的觀察，美國的印太戰略已慢慢有所轉變，未來將從過去由美國獨大的狀況，逐漸轉為引進各種國際勢力來維持印太區域的和平穩定。

