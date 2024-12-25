公平會帶大禮訪藍黨團　藍委滿意朝野氣氛佳

“行政院秘書長”龔明鑫率4位公平會委員被提名人赴國民黨團拜會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月25日電(記者 俞敦平)“行政院秘書長”龔明鑫25日下午率4位公平會委員被提名人赴中國國民黨團拜會。由於公平會稍早剛宣布不批准備受國民黨籍“立委”們關注的台灣兩大外送平台Uber Eats與foodpanda合併案。這讓國民黨籍“立委”笑著稱公平會帶著大禮來拜會，雙方氣氛融洽。國民黨團總召傅崐萁在拜會結束時，還幽默的形容此次拜會如同媒人帶著誠意登門，並允諾今日前來拜會的委員被提名人可以帶著微笑離開，他也期許未來公平會能秉持公平公正，專注民生經濟，並強調朝野若能延續如此和諧的互動，許多問題都將迎刃而解。



“行政院秘書長”龔明鑫25日下午率4位公平會委員被提名人李鎂、陳志民、洪財隆及林慶堂，赴國民黨團拜會。國民黨團總召傅崐萁、首席副書記長王鴻薇、副書記長鄭正鈐及羅智強接待。



會談一開始，龔明鑫先向國民黨團表達感謝，並說明公平會在市場監督與民生議題中的角色與貢獻。隨後，4位被提名人簡短自我介紹，說明各自在學術研究及產業監督上的專業背景，表現出對未來工作的高度期許。國民黨團對提名人的專業素養表示肯定，並期待未來公平會能持續以中立態度推動市場公平競爭。



此次拜會適逢公平會同日稍早宣布不批准Uber Eats與foodpanda的合併案。此案長期以來是國民黨團及眾多藍委們關注的焦點，特別是在壟斷疑慮及市場公平性的討論上引發廣泛關注。公平會的決定不僅受到國民黨團成員的支持，也讓這場拜會增添了一份融洽的氛圍。

