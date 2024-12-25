五綠縣市長批修法重北輕南　藍白傲慢對待

民進黨籍縣市長召開記者會，痛批財劃法修法重北輕南。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月25日電（記者 黃筱筠）“立法院”20日晚間三讀修正通過攸關財源分配的《財政收支劃分法》，將再對地方政府釋出新台幣3753億元。民進黨今天邀集黨籍縣市首長召開記者會痛批藍白陣營修法是“重北輕南”，未來會攘南北發展更加失衡，是藍白聯手惡修法律。他們也痛批，藍白傲慢對待南部民眾，叫南部民眾怎麼吞下去這口氣。



全台22縣市，國民黨有13執政縣市，包括台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣。民進黨只有5縣市，分別是嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣以及澎湖縣。



不過，今天在民進黨中央舉行的記者會，縣市首長會後，以有公務為由，沒有接受媒體提問。



民進黨籍縣市長下午針對《財政收支劃分法》舉行回應記者會，出席者包括：高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復、民進黨秘書長林右昌，由發言人吳崢主場記者會。



民進黨縣市首長記者會後也高喊“反對惡修財劃法、地方聲音要重視”。



林右昌提及，民進黨執政沒有只有顧中央窮地方，我們債務還減輕了，地方建設增加非常多，但是中國國民黨與台灣民眾黨兩黨惡修財劃法，過程沒討論沒有充分意見。這幾年民進黨推動均衡台灣嚴重受到影響，受影響包括通勤Tpass、托育補助、租屋族領取租金補貼等，這些事大家最需要福利措施，可能都會受到影響，衝擊每個人權益。