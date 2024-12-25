賴清德中執會談財劃法　重申用更大民主解決

賴清德在中執會再度提到要匯聚更大民意。（照片：民進黨提供資料照） 中評社台北12月25日電（記者 黃筱筠）賴清德今天在民進黨中執會針對《財政收支劃分法》三讀再度提到，他仍然要強調全體黨公職要團隊團結一心，守護得來不易的民主自由憲政制度，同時均衡台灣的目標也不會改變，帶領全台灣22個縣市一起往前走、讓區域均衡發展，是我們給全體民眾的承諾。



他強調，面對民主體制中的紛爭，要用更大的民主來解決。未來，我們將會匯聚更大的力量，捍衛民主精神，深化台灣民主。



民進黨今天召開第21屆第3次中執會，會中邀請台大法律學院柯格鐘教授，以“財政收支劃分法修法後之影響及建言”為題進行專案報告。民進黨發言人吳崢會後轉述賴清德主席聽取報告後裁示。



賴清德表示，感謝台灣大學財稅法學研究中心柯格鐘教授提綱挈領的引言，以及各位縣市首長傳達出地方政府第一線的施政觀點及抗議。“行政院”已經向社會大眾說明，上周五修改後的財劃法，目前是窒礙難行的，在縣市間的水平分配都尚未妥善討論、取得共識之前，便倉促修法，將危及各級政府的公共服務品質、財政紀律以及財政韌性。



賴清德說，今天發言的地方縣市首長，就第一線的施政觀點，說出目前倉促修法的水平分配結果粗糙不堪檢驗，努力發展建設的地方政府及民眾將受到新法的懲罰，勢必危及各級政府的政策施行，以及人民的福祉。

